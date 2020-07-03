Португалия национализировала авиакомпанию TAP

Пятница, 03 Июль 2020 Португалия

Португалия национализировала авиакомпанию TAP

Правительство Португалии национализировало авиакомпанию TAP во избежание банкротства авиаперевозчика.

Правительство внесло 55 млн евро и увеличило долю своего участия в капитале TAP с 50% до 72,5%. Это было сделано, «чтобы избежать коллапса компании», поскольку деятельность ТАР играет огромную стратегическую роль для страны», заявил 2 июля министр финансов Португалии Жоау Леау на пресс-конференции.
После трехдневных переговоров с частными акционерами, правительство достигло соглашения, которое позволило основному акционеру, гражданину США Дэвиду Нилеману продать свои акции. На данный момент акции авиакомпании остались у гражданина Португалии Умберто Педросы (22,5%), оставшиеся 5% принадлежат сотрудникам компании.
Авиалиния играет ключевую роль в туристическом секторе страны, почти 90% туристов прибывают в страну воздушным транспортом, половина из них пользуются услугами ТАР. Прежде чем принять решение о национализации, правительство Португалии предложила акционерам ТАР кредит на сумму до 1,2 млрд евро, однако правление компании отказалось от предложения.
Отметим, карантин, введенный для борьбы с эпидемией в странах мира прекратил значительную часть полетов. В настоящее время правительства ЕС вмешиваются в дела частных компаний для того, чтобы избежать банкротств таких крупных авиалиний как Lufthansa и Air France.

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