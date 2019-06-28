Португалия: национальная балетная труппа объявила забастовку

Пятница, 28 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: национальная балетная труппа объявила забастовку

Артисты требуют встречи с премьер-министром страны.

Сотрудники национальной балетной труппы (Companhia Nacional de Bailado) объявили забастовку, после того как правительство заявило о необходимости увеличить количество рабочего времени с 35 до 40 часов в неделю. Решение было принято Министерством культуры. С 1 июля артисты должны были работать на 5 часов больше, при этом зарплата остается прежней.

Профсоюз артистов CENA-STE (O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos) уже заявил, что разработал «правовую стратегию» для того, чтобы не допустить подобных изменений. По словам профсоюза, правительство не желает вести с ними переговоры, поэтому они готовы к длительной забастовке и будут требовать встречи с премьер-министром страны.

Забастовка артистов балета повлияет на ряд спектаклей. Таких как «Дон Кихот», который должен состояться в июле в Порту, также спектакли в рамках фестиваля Festival ao Largo в Лиссабоне.

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