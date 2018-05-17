Португалия: Национальная сельскохозяйственная ярмарка приглашает...

Четверг, 17 Май 2018 Португалия Португалия

Португалия: Национальная сельскохозяйственная ярмарка приглашает...

55-я Национальная сельскохозяйственная ярмарка (FNA)/65-я ярмарка Рибатежу пройдет в Сантарене со 2 по 10 июня.

В торжественной церемонии открытия мероприятия (2 июня) примет участие Президент Республики Марселу Ребелу де Соуза.

В этом году «героями» FNA станут оливковые рощи и оливковое масло.

Согласно организаторам мероприятия - это Конфедерация португальских сельхозработников (CAP) и Национальный центр сельскохозяйственных выставок и рынков (CNEMA), «тема этого года продиктована качеством и растущим значением производства оливкового масла для экономики страны».

В рамках FNA пройдет Всемирный саммит по оливковому маслу (World Olive Oil Summit, WOOS), который соберет отечественных и международных экспертов в этой области.

Также 7-8 июня состоится Национальный конгресс по оливковому маслу и симпозиум по выращиванию оливковых деревьев. Будет развернута выставка оливковых масел, удостоенных различных наград и премий, а также экспозиция живописи и фотографии.

Посетители ярмарки смогут приобрести все лучшее из сельхозпродукции, что производится в стране, попробовать гастрономию - как представленную в дегустационном салоне Salão Prazer de Provar, где собраны победители национальных конкурсов, так и в ресторанах и тавернах.

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