Португалия надеется в мае ослабить блокировку из-за коронавируса

Понедельник, 20 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия надеется в мае ослабить блокировку из-за коронавируса

Надежду на открытие страны после блокировки коронавирусом в следующем месяце выразил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

«Он должен быть постепенным, прогрессивным и контролируемым, чтобы в мае мы не потеряли то, что получили за последние два месяца», — пояснил Кошта.

Премьер-министр отметил, что правительство может объявить календарь и программу для ослабления блокировки 30 апреля, за два дня до окончания текущего чрезвычайного положения. По его словам, сначала откроются небольшие магазины по соседству, за которыми последуют крупные магазины, а затем торговые центры, пишет rossaprimavera.ru.

В пятницу Португалия продлила чрезвычайное положение до 2 мая. Коста сказал, что существует «единодушная» надежда на то, что блокировка не будет продолжена в дальнейшем, поскольку дошкольные занятия и занятия для старшеклассников уже должны возобновиться в мае.

«Приоритет, который мы имеем сейчас — это восстановление экономики», — добавил он.

Но он с осторожностью отнёсся к перспективам открытия жизненно важного международного туристического сектора Португалии к летнему сезону.

Уточним, по данным на 18 апреля в Португалии было зарегистрировано 19 685 случаев инфицирования коронавирусом.

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