Португалия находит новые рынки для экспорта
Министр сельского хозяйства объявила, что страна может начать поставки 336 видов товаров на 69 новых рынков.
Министр Мария ду Сеу Антунеш пояснила, что ставка делается на продукты, производство которых в стране избыточное.
«Мы исследовали потенциал 69 новых рынков для 336 продуктов», - заверила Мария ду Сеу Антунеш, отвечая депутатам на совместных парламентских слушаниях с комиссиями по бюджету и финансам, а также по сельскому хозяйству и морскому судоходству.
Работа не останавливалась и во время пандемии: за этот период подготовлена основа для экспорта 13 продуктов в 10 различных стран.
Министр высоко оценила роль Генерального директората по пищевым продуктам и ветеринарии (DGAV) в открытии новых рынков, отметив, что этот процесс следует «строгим протоколам».