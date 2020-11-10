Португалия находит новые рынки для экспорта

Министр Мария ду Сеу Антунеш пояснила, что ставка делается на продукты, производство которых в стране избыточное.

«Мы исследовали потенциал 69 новых рынков для 336 продуктов», - заверила Мария ду Сеу Антунеш, отвечая депутатам на совместных парламентских слушаниях с комиссиями по бюджету и финансам, а также по сельскому хозяйству и морскому судоходству.

Работа не останавливалась и во время пандемии: за этот период подготовлена основа для экспорта 13 продуктов в 10 различных стран.

Министр высоко оценила роль Генерального директората по пищевым продуктам и ветеринарии (DGAV) в открытии новых рынков, отметив, что этот процесс следует «строгим протоколам».