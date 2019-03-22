Португалия находится в состоянии засухи

Пятница, 22 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия находится в состоянии засухи

Более половины территории Португалии находится в состоянии засухи.

Об этом заявил на этой неделе представитель португальского Института моря и атмосферы (IPMA).

Правительство уже обратилось к компаниям, занимающимся поставками воды, с просьбой подготовиться к снабжению наиболее пострадавших районов необходимыми запасами воды.

Согласно последним данным, Западный Алгарве больше всего пострадал в течение последних месяцев от недостатка осадков в настоящее время и был классифицирован как находящийся в состоянии сильной засухи, пишет ТАСС.

Согласно информации, опубликованной в Бюллетене погоды, период с апреля по сентябрь 2018 года был чрезвычайно сухим, чего не наблюдалось с 2005 года.

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