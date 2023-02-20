Португалия: наибольший рост ВВП - в Алентежу

Валовой внутренний продукт (ВВП) Португалии увеличился по всей территории в 2021 году, когда началось восстановление перед лицом первого года пандемии.

По сравнению с предыдущим годом все регионы континента увеличили свой ВВП на 5-7% , за исключением Центрального. На островах основное внимание уделяется автономному региону Мадейра, где ВВП вырос на 8%. В автономном районе Азорских островов рост составил 5%.

Данные, опубликованные 20 февраля Евростатом, показывают, что в 2021 году рост ВВП наблюдался почти во всех регионах ЕС.

В португальских регионах (с учетом только материковой части Португалии) больше всего ВВП увеличился в 2021 году в Алентежу (рост на 6,8% по сравнению с 2020 годом). За ним следуют Área Metropolitana de Lisboa (AML) и Алгарве (оба с ростом на 5,6%), Северный регион (5,4%) и Центр (4,8%).

Если сравнивать эти данные с 2019 годом (последний год перед началом пандемии), то более высокий объем ВВП имели всего 79 регионов.

В свою очередь, регионы, где падение ВВП в 2021 г. по сравнению с 2019 г. было более значительным, находятся в Испании и Португалии, а именно: Балеарские острова в Испании (падение на 15%), Алгарве в Португалии (минус 13,8%) и Канарские острова в Испании (снижение на 13,4%). Три региона сильно зависят от туризма, одного из видов деятельности, наиболее пострадавшего от пандемии.