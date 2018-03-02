Португалия: наказание за проституцию

Пятница, 02 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: наказание за проституцию

SEF провела успешную операцию.

В ходе нее была разоблачена преступная сеть, подозреваемая в эксплуатации около двух десятков домов проституции в разных частях страны.

Были задержаны трое человек - две женщины и мужчина, в возрасте от 30 до 60 лет.

Лиссабонский суд по уголовным расследованиям (TICL) применил к двум из трех задержанных самую строгую меру пресечения - помещение в КПЗ. Это «иностранная гражданка - предполагаемая лидер преступной группировки», которая «отвечала за управление около 20-ти мест для занятия проституцией с севера до юга страны», и «гражданин Португалии».

Еще одна задержанная - португалка - после первого допроса в TICL была оставлена на свободе.

Операция была проведена в Калдаш-да-Раинья, Кадавал, Сантарень, Лейрия, Оурень, Назаре, Эвора, Квартейра и Фару во исполнение 24 судебных ордеров, выданных в ходе расследований таких преступлений, как торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, содействие незаконной иммиграции, сутенерство и отмывание денег.

Помимо задержаний, были проведены семь поисков на дому, а также обыски в офисе и торговом заведении, а также изъяты несколько транспортных средств.

Поводом для расследования, проводимого под руководством Центрального департамента по уголовным расследованиям и наказаниям (DCIAP), послужил телефонный звонок. Его автор рассказал о существовании некой преступной организации, которая имела целью «торговлю женщинами и заставляла их практиковать проституцию и заниматься сексом без презерватива», добавляя, что «женщин держали в плену, они голодали, их избивали и насиловали».

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