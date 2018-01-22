Португалия: наказание за убийство жены

Понедельник, 22 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: наказание за убийство жены

Преступление было совершено на одной из улиц в Macedo de Cavaleiros 13 января 2017 года.

Женщина была найдена без признаков жизни посреди улицы, рядом с кольцевой развязкой.

Соседи вызвали полицию, а главным подозреваемым сразу стал муж жертвы.

Как выяснила полиция, он произвел два выстрела в свою 55-летнюю жену, которая возвращалась с работы, ранив ее в руку и, смертельно, в голову из охотничьего ружья, после чего покинул место преступления. Затем мужчина забаррикадировался в гараже рядом с квартирой, в которой он жил, и пытался нанести себе смертельные ранения топором, но в конечном счете был задержан GNR.

На днях суд приговорил обвиняемого, который находился в КПЗ с момента совершения преступления, к единому сроку 20 лет и 6 месяцев лишения свободы за преступления, связанные с убийством, насилием в семье и хранением запрещенного оружия, и также выплате компенсации в размере более 100 тыс. евро обеим дочкам женщины.

60-летний мужчина признался в совершении убийства. В приговоре говорится о «хладнокровности», с которой действовал мужчина, а также что за несколько месяцев до совершения убийства у него были изъяты восемь единиц оружия.

Супруги находились в процессе развода по причине домашнего насилия, которое муж совершал против жены и факт которого уже был зафиксирован властями.

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