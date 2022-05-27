Португалия: наконец-то летние фестивали вернулись!

Пятница, 27 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: наконец-то летние фестивали вернулись!

Летний фестивальный сезон этого года начинается с фестиваля JN North.

Первым на сцену JN North Festival вышел Сан-Педру, который принес с собой несколько новых песен.

За ним последовали Paraguaii и Paus, а публика воспользовалась жарким днем, чтобы потанцевать.

Линда Мартини также была счастлива вернуться на фестиваль, как и многие другие португальские музыканты.

Долгожданное возвращение после стольких отмененных и перенесенных концертов состоялось. С нетерпением ждем всю линейку знаменитых португальских фестивалей!

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