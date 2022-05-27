Португалия: наконец-то летние фестивали вернулись!
Летний фестивальный сезон этого года начинается с фестиваля JN North.
Первым на сцену JN North Festival вышел Сан-Педру, который принес с собой несколько новых песен.
За ним последовали Paraguaii и Paus, а публика воспользовалась жарким днем, чтобы потанцевать.
Линда Мартини также была счастлива вернуться на фестиваль, как и многие другие португальские музыканты.
Долгожданное возвращение после стольких отмененных и перенесенных концертов состоялось. С нетерпением ждем всю линейку знаменитых португальских фестивалей!