Португалия: наконец-то летние фестивали вернулись!

Первым на сцену JN North Festival вышел Сан-Педру, который принес с собой несколько новых песен.

За ним последовали Paraguaii и Paus, а публика воспользовалась жарким днем, чтобы потанцевать.

Линда Мартини также была счастлива вернуться на фестиваль, как и многие другие португальские музыканты.

Долгожданное возвращение после стольких отмененных и перенесенных концертов состоялось. С нетерпением ждем всю линейку знаменитых португальских фестивалей!