Португалия: налог на сахар снижает продажи напитков

Вторник, 15 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: налог на сахар снижает продажи напитков

Налог на сладкие напитки снижает продажи безалкогольных напитков на 12,5%.

Согласно исследованию Nova SBE, с введением налога на сладкие напитки в 2017 году продажи безалкогольных напитков в Португалии упали на 12,5%, что сделало компании-производители «значительно менее прибыльными».

Падение прибыли объясняется «значительным падением продаж на внутреннем рынке» после введения этого налога, что также привело к уменьшению чистой прибыли на 19,3% и меньшему поступлению в государственную казну доходов от налога на прибыль.

«Это падение связано с контрольной группой, которая представляет собой компании сектора бутилированной воды», - указал Жоао Перейра душ Сантуш, один из авторов исследования.

Экспорт, с другой стороны, существенно не пострадал, и данные показывают, что «чем более актуально производство этих напитков для компании, тем больше это влияет на нее».

Указанное наблюдение особенно актуально для небольших компаний, добавил эксперт.

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