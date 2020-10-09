Португалия: налоги на бизнес - одни из самых высоких в Европе

Кроме того, в рейтинге из 109 стран ОЭСР, в которых налоги для компаний выросли больше всего, Португалия занимает восьмое место.

Ее опережает Индия (48,3%), Демократическая республика Конго (35%), Мальта (35%), Франция (34,4%), Бразилия (34%), Колумбия (33%) и Намибия (32%).

Данные собраны в последнем исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по корпоративным налогам, опубликованном в июле 2020 года.

Налоговое бремя компаний в Португалии в текущем 2020 году может составить 31,5%, поскольку 21% корпоративного подоходного налога (IRC) добавляется к муниципальному налогу в размере 1,5%, а государственная надбавка, взимаемая с налогооблагаемой прибыли, может достигать 9%.

В Европе более высокие налоги только на Мальте (35%) и во Франции (34,4%).

В качестве позитивного аргумента аналитики отмечают, что восьмое место в рейтинге ОЭСР связано со значениями нормативных ставок, а не с изменением налогов за последние 11 лет.