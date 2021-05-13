Португалия: налоги при продаже недвижимости

Об этом мы расскажем в данной статье.



Определение прибыли или убытка

При продаже недвижимости налогоплательщик должен будет указать факт соответствующей передачи права собственности (transmissão de propriedade) в своей декларации IRS за год, в котором происходит продажа. При этом на основе сумм, заявленных налогоплательщиком, налоговый орган определит, имели ли место прибыль (mais-valia) либо убыток (menos-valia).

Для определения прибыли или убытка принимается во внимание разница между суммой продажи недвижимости (за которую она была продана - valor da venda) и суммой покупки (за которую она в свое время была приобретена - valor de aquisição), за вычетом затрат, связанных с покупкой и продажей, а также подтвержденных затрат (должны быть представлены сответствующие фактуры), связанных с повышением рыночной стоимости недвижимости (valorização).

С другой стороны, в случаях, когда между покупкой и продажей недвижимости прошло более 24 месяцев, для целей определения прибыли или убытка valor de aquisição корректируется с помощью коэффициента девальвации валюты (который указывается в Постановлении, ежегодно публикуемом Министерством финансов), с тем чтобы налогоплательщик не облагался налогом на прибыль, определенную в результате инфляции, имевшей место с момента покупки недвижимости до момента ее продажи.

Формула для расчета

Прибыль или убыток от продажи недвижимости рассчитывается по формуле:

MV = Vvenda – [(Vaq * Cf) + Encv + Daq + Dvenda],

где

MV = прибыль или убыток (mais-valia или menos-valia);

Vvenda = стоимость продажи недвижимости, которая должна соответствовать сумме, полученной от продажи, или кадастровой стоимости недвижимости (Valor Patrimonial Tributário), если она выше;

Vaq = стоимость покупки недвижимости (valor de aquisição do imóvel); принимается во внимание сумма покупки, которая использовалась для целей расчета муниципального налогу на возмездную передачу недвижимости (IMT);

Cf = коэффициент девальвации валюты (coeficiente de desvalorização da moeda), если между покупкой и продажей недвижимости прошло более 24 месяцев;

Encv = расходы, реально понесенные в связи с повышением рыночной стоимости недвижимости за последние 12 лет (valorização do imóvel);

Daq = расходы, понесенные при покупке недвижимости;

Dvenda = расходы, понесенные при продаже недвижимости.

Важно: Что касается расходов, понесенных при покупке и продаже недвижимости, то по данной статье могут быть вычтены, в частности, расходы, связанные с регистрацией недвижимости и нотариальными сборами, IMT и гербовым сбором (IS), уплачиваемым во время покупки, а также расходы, связанные с получением энергетического сертификата (150-250 eвро) и комиссионными (как правило - 5-8%), выплаченными агентству по недвижимости в процессе продажи.

Налоговый режим

В случае налогоплательщиков - резидентов Португалии, когда по итогам продажи определяется прибыль (mais-valia), она подлежит налогообложению в размере 50%, и эта сумма прибавляется к остальным доходам (englobamento) в целях налогообложения по прогрессивным налоговым ставкам в следующем году.

Следует отметить, что величина доходов, классифицированных как прибыль (mais-valias), соответствует балансу (сальдо) между прибылью и убытками, понесенными в одном и том же году.

Вместе с тем, Кодекс IRS предусматривает возможность освобождения от налогообложения в случае, если проданная недвижимость является домом для проживания семьи (casa de morada de família) и если деньги, полученные от продажи - mais-valia - реинвестируются в другое жилище, которое также предназначено для проживания семьи. При этом реинвестирование должно произойти в период между 24 месяцами до продажи и 36 месяцами после продажи.

Прежние правила – отменены

Напомним, что в 2015 году был введен исключительный режим, который действовал до конца 2020 года. Согласно ему, те, кто купил жилье с использованием банковского кредита до 2014 года, при продаже освобождались от уплаты подоходного налога на прибыль (mais-valia), если деньги, полученные от продажи дома, шли на погашение кредита.

То есть с 2021 года возвращается общее правило, согласно которому освобождение от уплаты налога на mais-valia при продаже дома возможно только в случае реинвестирования в новый дом.

Недвижимость, приобретенная до 1989 г.

Следует также отметить, что, за исключением земли для строительства, прибыль от продажи недвижимости, которая была приобретена до 1 января 1989 г. не подлежит налогообложению, хотя и должна быть указана в соответствующем приложении (Anexo G1) декларации о доходах (IRS).

Декларирование в IRS

Как указывалось выше, операции, связанные с передачей права собственности на недвижимость (за исключением тех, которые должны быть задекларированы в Приложении G1 – см. выше), должны быть указаны в разделе 4 приложения G (Аnexo G) налоговой декларации (Modelo 3 de IRS).

Следует подчеркнуть, что даже в случаях, когда продажа недвижимости приводит к убыткам (menos-valia), следует все равно указывать о продаже в налоговой декларации. При этом, как и в случае прибыли, учитываются только 50% от суммы подсчитанного убытка, которые могут быть вычтены из положительного сальдо любой возможной прибыли.

Следует также отметить, что система расчетов налогового органа обеспечивает учет только 50% понесенных прибыли или убытка автоматически, как и применение поправочного коэффициента девальвации к стоимости покупки.

Пример:

- Александр И. приобрел недвижимость 1 февраля 2005 г. за 250.000 евро;

- продал указанную недвижимость 1 марта 2020 г. за 300.000 евро;

- при покупке и продаже недвижимости Александр понес расходы в размере 30.000 евро в виде уплаты IMT, IS и комиссионных агентству по недвижимости.

Таким образом, для целей расчета полученной прибыли при заполнении поля 4 приложения G декларации IRS, помимо идентификационных данных недвижимости, Александру следует указать все эти суммы.



Внимание: При заполнении необходимо указать реальную стоимость приобретения недвижимости (в данном случае 250.000 евро), а не стоимость, скорректированную с применением коэффициента девальвации валюты.