Португалия: налогоплательщики, которые могут не подавать IRS

То есть речь идет о налогоплательщиках, которые, по закону, освобождены от необходимости подачи IRS. Но если они пожелают – то могут подать IRS.

Однако - все по порядку.

Как говорилось выше - не все налогоплательщики обязаны заполнять и подавать налоговую декларацию (более известную как «IRS»), даже если у них был некоторый доход за предыдущий год.

Освобождены от необходимости подачи IRS налогоплательщики, которые в 2020 году получили, изолированно или в совокупности, только следующие виды доходов:

доходы от наемного труда или пенсий в размере 8.500 евро или менее, без какого-либо удержания в счет подоходного налога (retenção na fonte), а также при условии, что налогоплательщики не получили алименты (pensões de alimentos) на сумму более 4.104 евро;

доходы, облагаемые освободительными сборами (taxas liberatórias), заложенными в ст. 71 Кодекса IRS, к примеру, по срочным сберегательным вкладам (depósitos a prazo), сертификатам (certificados) или доходам от капитала (rendimento de capitais), при условии, что налогоплательщики не намерены объединять их (englobamento) с другими доходами;

доходы от разовых действий (atos isolados) на сумму менее 1.755,24 евро (4-кратный размер IAS), при условии, что у налогоплательщиков нет иного дохода или он получает только доход, облагаемый taxas liberatórias;

субсидии или гранты (subvenções), предоставляемые в рамках Общей сельскохозяйственной политики (PAC), с годовой суммой менее 4-кратного размера IAS, даже если одновременно налогоплательщики получили доход, облагаемый taxas liberatórias, а также доход от наемного труда или пенсий, сумма которых не превышает, по отдельности или в совокупности, 4.104 евро;

некоторые социальные пособия, выплачиваемые SS, а именно доходы от пособия по безработице или Социального пособия по интеграции (RSI), не предусмотрены ни в одной из категорий IRS (ст. 2-11), поэтому они не облагаются подоходным налогом и, следовательно, подавать налоговую декларацию не требуется.

Вместе с тем, существуют некоторые исключения из указанных выше случаев:

если было выбрано совместное налогообложение (tributação conjunta) - в случае супружеских пар;

если вы получили алименты, облагаемые налогом автономно по ставке 20%, на сумму свыше 4.104 евро;

если был получен доход в натуральной форме (к примеру, льготы, предоставляемые работникам, например, предоставление автомобиля или квартиры для проживания);

если были получены временные и пожизненные ренты (rendas temporárias e vitalícias), которые не предназначены для выплаты пенсий по старости, инвалидности или по потере кормильца (pensão de sobrevivência), а также других аналогичных выплат.

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Если я освобожден от подачи декларации IRS - имею ли право на налоговые вычеты?

- Если вы соответствуете условиям освобождения от подачи налоговой декларации, это означает, что ваш подоходный налог равен нулю, поэтому вы не будете иметь право на налоговые вычеты (deduções à coleta).

- Если я не подам декларацию IRS по причине освобождения, то как я смогу подтвердить полученные доходы?

- В этом случае, по окончании официального срока подачи налоговой декларации в текущем году, вы можете запросить бесплатную справку (certidão) в «Финансах» (лично или на сайте, выбрав последовательно опции «Os Seus Serviços», «Entregar Pedido Dispensa Entrega IRS»), в которой будут указаны характер и общая сумма вашего дохода, о котором было сообщено в Налоговую инспекцию.