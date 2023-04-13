Португалия: налоговая нагрузка взлетает до 36,4 процентов ВВП

Налоговое бремя в Португалии вновь обновило исторический максимум, достигнув 36,4% ВВП в 2022 году, согласно данным, опубликованным Национальным институтом статистики (INE).

Этот рост на 14,9% по сравнению с 2021 годом обусловлен инфляцией, а также «ростом оплачиваемой занятости, обновлением заработной платы и увеличением минимальной заработной платы». Это самое большое увеличение налоговой нагрузки с 2013 года.

В прошлом году государство привлекло 87,1 млрд евро, что составляет 36,4% ВВП, который, следует отметить, также вырос на 6,7% в 2022 году.

Эта цифра представляет собой увеличение на 11,3 млрд евро и сопоставимо с налоговым бременем в размере 35,3%. ВВП в 2021 году, в котором уже был достигнут рекорд.

Глядя на исторические данные, можно увидеть, что за последние 13 лет (с 2010 года) деньги, собираемые Казначейством в виде налогов, увеличивались в среднем на 4% в год, что примерно в 1,7 раза больше, чем богатство, созданное в Португалия (2,4%).

В 2022 году самый большой рост произошел по прямым налогам (24,1%), особенно под влиянием IRS, который составляет около двух третей от общего объема этих доходов.

При более высоком уровне занятости и более высокой заработной плате, а именно за счет повышения минимальной заработной платы, удержание налога выросло.

По данным INE, эффективные социальные отчисления, с другой стороны, выросли на 10,2%, что также обусловлено динамикой рынка труда. Необычайное повышение пенсий также способствовало эволюции.

Что касается прямых налогов, то наиболее значительное увеличение в процентном выражении, тем не менее, было для компаний: доходы от налога на прибыль корпораций (IRC) выросли на 59,6%, «благодаря более благоприятному поведению португальской экономики в 2022 году».

INE даже указывает, что «номинальное увеличение налога на прибыль в 2022 году составило 2,897 млрд евро, что превышает значения, зафиксированные в допандемический период».