Португалия: налоговая проверит тысячи баров и ресторанов

Пятница, 02 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: налоговая проверит тысячи баров и ресторанов
Будут проверены 20 тысяч заведений.

Следующие несколько недель владельцам кафе, баров и ресторанов в Лиссабоне и Порту грозят внезапные проверки. Об этом сообщает издание Jornal Económico.

Сотни инспекторов выяснят какие программы для рассчета с клиентами установлены в заведении и уклоняются ли владельцы общепита от налогов. Только в Лиссабоне и Порту будут проверены 20 тысяч заведений. Сообщается, что в первую очередь сотрудники финансовой службы нагрянут в заведения, расположенные в исторических центрах и на пляжах.

«Проверки предназначены для того, чтобы проверить соблюдение налогоплательщиками своих обязательств по выставлению счетов», - говорится в сообщении финансовой службы.

Особое внимание налоговая служба уделит тем предпринимателям, которые установили программы, позволяющие аннулировать фактуры и стирать данные. По данным инспекторов, многие предприниматели незаконно пользуются такой возможностью, уклоняясь от уплаты налогов и «нанося ущерб государству, который исчисляется миллионами евро».

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья