Португалия: налоговая проверит тысячи баров и ресторанов

Следующие несколько недель владельцам кафе, баров и ресторанов в Лиссабоне и Порту грозят внезапные проверки. Об этом сообщает издание Jornal Económico.

Сотни инспекторов выяснят какие программы для рассчета с клиентами установлены в заведении и уклоняются ли владельцы общепита от налогов. Только в Лиссабоне и Порту будут проверены 20 тысяч заведений. Сообщается, что в первую очередь сотрудники финансовой службы нагрянут в заведения, расположенные в исторических центрах и на пляжах.

«Проверки предназначены для того, чтобы проверить соблюдение налогоплательщиками своих обязательств по выставлению счетов», - говорится в сообщении финансовой службы.

Особое внимание налоговая служба уделит тем предпринимателям, которые установили программы, позволяющие аннулировать фактуры и стирать данные. По данным инспекторов, многие предприниматели незаконно пользуются такой возможностью, уклоняясь от уплаты налогов и «нанося ущерб государству, который исчисляется миллионами евро».