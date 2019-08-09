Португалия: налоговая служба предупреждает о новом виде мошенничества

Пятница, 09 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: налоговая служба предупреждает о новом виде мошенничества

Аферисты представляются финансовой службы.

Налоговая и таможенная служба (Autoridade Tributária e Aduaneira) предупреждает о новом виде мошенничества при помощи электронной почты и предостерегает пользователей от перехода по ссылкам, отправленным якобы с адреса службы.

«Стало известно, что многие налогоплательщики получили письмо с адреса portaldasfinancas.3aqb9@.pt с просьбой открыть содержащуюся в письме ссылку», - говорится в заявлении.

На финансовом портале размещено предупреждение о возможных аферах. В заявлении говорится, что таким образом мошенники от лица службы пытаются
«убедить получателя перейти на вредоносные страницы сайта, нажав на ссылку». Чиновники настоятельно рекомендуют не делать этого.

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