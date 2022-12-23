Португалия: налоговая советуют эмигрантам подключить ViaCTT

Налоговая предупреждает португальских налогоплательщиков, проживающих за пределами Европейского Союза, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна, что они должны придерживаться электронных уведомлений (ViaCTT) или назначить налогового представителя, если у них есть налоговые отношения с Португалией.

Подписка на электронную систему уведомлений для лиц с португальским NIF, но проживающих за пределами ЕС или Европейской экономической зоны, доступна с 1 июля на портале налоговой службы.

При этом действующие правила определяют, что эта подписка (на ViaCTT) позволяет этим налогоплательщикам быть освобожденным от назначения налогового представителя.

Налогоплательщики, проживающие в Соединенном Королевстве, смогли присоединиться к системе уведомлений и электронных цитирований на Финансовом портале во второй половине 2022 года, получив возможность в качестве альтернативы назначить налогового представителя, что можно сделать до 31 декабря 2022 года без штрафов.

В соответствии с действующими правилами, только резиденты третьих стран, которые имеют юридические налоговые отношения с AT и предпочитают не придерживаться электронных уведомлений, обязаны продолжать иметь налогового представителя.

Эти отношения считаются существующими, когда лицо владеет транспортным средством или имуществом, зарегистрированным на территории Португалии, подписывает трудовой договор для деятельности на территории Португалии или занимается самозанятостью на территории Португалии.