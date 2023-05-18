Португалия: налоговики уже оплатили возвраты по 1,8 млн деклараций

Четверг, 18 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: налоговики уже оплатили возвраты по 1,8 млн деклараций

К 16 мая было обработано примерно на 16 000 возвратов больше, чем за тот же период прошлого года.

«Из представленных заявлений уже урегулировано около 2,9 млн, из которых более 1,8 млн относятся к возмещениям налогоплательщикам», - говорится в распространенном заявлении Министерства финансов.

По данным портала «Финансы», до этого четверга уже было доставлено 3,97 млн ​​деклараций. То есть, с учетом того, что кампания IRS 2022 года стартовала 1 апреля и продлится до 30 июня, это означает, что в среднем в день сдавалось 82 тысячи деклараций.

В этом последнем финансовом балансе показано, что из 3,9 миллионов представленных деклараций IRS около 38% были представлены через автоматическую IRS (автоматическое заполнение данных декларации через информацию, переданную в финансовый отдел и подтвержденную налогоплательщиками), а 62% поданы вручную.

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