Португалия: налоговые органы уже получили 3,2 млн отчетов IRS

Таким образом, по расчетам, налоговые органы вернули в среднем 975 евро.

«На сегодняшний день налогоплательщики подали более 3,2 миллиона деклараций IRS, из которых 39% были представлены через Автоматическую IRS (автоматическое заполнение данных декларации AT, посредством информации, автоматически переданной в налоговые органы) и 61% были поданы вручную», - также сообщили в Минфине.

В общей сложности ожидается, что будет подано более шести миллионов деклараций IRS с учетом количества, достигнутого в 2021 году.

У налогоплательщиков есть время сделать это до конца июня, но многие стремятся ускорить этот процесс, получив более быстрое возмещение.

Доставка декларации о доходах за 2022 год, относящаяся к доходам, полученным в 2021 году, осуществляется через Финансовый портал. Налогоплательщики также могут воспользоваться телефоном доверия AT (217 206 707) или помощью сотрудников для поддержки в заполнении (по предварительной записи).