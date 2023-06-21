Португалия: налоговые органы уже вернули 2,5 млрд евро по IRS
Это на 90 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года, несмотря на жалобы налогоплательщиков на задержки.
Согласно данным, предоставленным государственным секретарем по налоговым вопросам, сумма возмещений IRS, выданных налоговыми органами, составляет 2,5 млрд евро и охватывает около 2,5 млн домохозяйств.
По словам госсекретаря Нуно Сантуша Феликса, это число соответствует возмещению на 153 000 дополнительных налоговых деклараций и примерно на 90 миллионов евро налоговых возмещений больше, чем за тот же период прошлого года.
Чиновник передал эти данные Лусе в то время, когда через социальные сети есть налогоплательщики, жалующиеся на то, что они до сих пор не получают возмещение в течение нескольких недель.
По словам Нуно Сантуша Феликса, средний период возмещения расходов составлял около двух недель для тех, кто прошел через автоматический маршрут, и около трех недель в других случаях.
Однако правительственный чиновник отмечает, что урегулирование деклараций IRS зависит от конкретных обстоятельств каждого налогоплательщика, их типа дохода, их типа льгот и часто даже типа расхождений, которые могут возникнуть, и потребностей в проверке.
На данный момент AT уже урегулировал около 4,5 миллионов деклараций. Подача годовой декларации IRS о доходах, полученных в 2022 году, началась 1 апреля и заканчивается 30 июня.