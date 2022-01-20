Португалия: налоговые поступления от туризма сократились на 70 процентов

В 2021 году восемь муниципалитетов собрали 17 млн евро, что контрастирует с 56,3 млн евро, выделенными в 2019 году, до пандемии - на 70% меньше.

Лиссабон зафиксировал самые большие убытки, собрав десять млн евро в 2021 году по сравнению с 36,1 млн евро в 2019 году.

Палата Порту зафиксировала второй по величине убыток, собрав 4,8 млн евро против 13,9 млн евро, выделенных в 2019 году.

В казне северной столицы меньше на 9,1 млн евро (-65%).

На третьем месте Кашкайш, потерявший 1,6 млн евро (с 2,8 млн в 2019 году до 1,2 млн в 2021-м) - на 57% меньше.