Португалия намерена бороться с ожирением

После того, как парламент проголосовал за рекомендации правительству о принятии мер по профилактике и борьбе с ожирением, президент Португальского ордена диетологов Александра Бенту надеется, что некоторые инициативы будут приняты быстро.

«Количество диетологов в первичной медико-санитарной помощи явно недостаточное, - говорит Александра Бенту. - Немногочисленные цифры говорят сами за себя». В системе первичной медико-санитарной помощи работает чуть более сотни диетологов, а «минимальное необходимое количество составляет около 900».

В Португалии последние известные данные относятся к обследованию состояния здоровья в 2019 г. и указывают на то, что почти 17% взрослого населения Португалии страдают ожирением, и эта ситуация хуже, чем в 2005 г.

В отношении детей наблюдалась небольшое улучшение (частота, хотя и остается высокой, снизилась с 15 до 12%).

Однако Александра Бенту опасается, что из-за Covid-19 и того, что население находится дома и ведет малоподвижный образ жизни, эти цифры ухудшатся.

Она приводит в пример опрос, проведенный Главным управлением здравоохранения во время первой волны Covid-19: «45% населения заявили, что изменили свои пищевые привычки, но 42% считают, что это было к худшему».

Нетрудно понять, что худшее питание и меньшее движение отразятся на весах, заключает президент Португальского ордена диетологов.