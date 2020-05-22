Португалия намерена отменить ограничение на число пассажиров в самолетах

Пятница, 22 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия намерена отменить ограничение на число пассажиров в самолетах

Правительство Португалии намерено отменить ограничение на число посадочных мест в самолетах с июня.

Об этом сообщает пресс-служба португальского министерства инфраструктуры.

«Рекомендуемые санитарные меры для борьбы с пандемией SARS-CoV-2 в сектора авиаперевозок были изучены и ограничение на число пассажиров в самолетах не является такой рекомендацией», — говорится в сообщении.

При этом пассажиры все же будут обязаны надевать медицинские маски во время авиарейсов для предотвращения распространения инфекции на борту воздушного судна, пишет regnum.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)