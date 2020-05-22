Португалия намерена отменить ограничение на число пассажиров в самолетах

Об этом сообщает пресс-служба португальского министерства инфраструктуры.

«Рекомендуемые санитарные меры для борьбы с пандемией SARS-CoV-2 в сектора авиаперевозок были изучены и ограничение на число пассажиров в самолетах не является такой рекомендацией», — говорится в сообщении.

При этом пассажиры все же будут обязаны надевать медицинские маски во время авиарейсов для предотвращения распространения инфекции на борту воздушного судна, пишет regnum.ru.