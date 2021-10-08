Португалия намерена развивать аквакультуру

«На данный момент мы произвели 14 тысяч тонн рыбы в аквакультуре. Наша цель - достичь 25 000 тонн к 2030 году, что вполне реально», - сказал морской министр Рикарду Серрау Сантуш, подчеркнув, что прогноз основан на имеющемся росте.

По словам чиновника, в период с 2013 по 2018 год производство рыбы и моллюсков в аквакультуре в Португалии выросло на 41%, а продажи увеличились на 124%.

В 2019 году выработка превысила 14000 тонн (на 2,5% больше, чем в 2018 году), а оборот составил 118,5 млн евро (на 24% больше, чем годом ранее).

Рикарду Серрау Сантуш подчеркнул, что сектор финансируется сообществом в рамках программы Mar 2020 и Fundo Azul, и подчеркнул его актуальность для будущего продовольствия для населения мира.

«Исследования, которые мы проводим, являются современными, технология зрелая и продолжает развиваться», - сказал он, подчеркнув необходимость поощрения связи между наукой и промышленностью, академическими кругами и предпринимателями, чтобы гарантировать непрерывность производства «здоровой пищи на основе океанов».