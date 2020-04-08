Португалия: Нани назвал Роналду лучшим игроком всех времен

Среда, 08 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: Нани назвал Роналду лучшим игроком всех времен

Бывший игрок «МЮ» назвал лучшего игрока в истории.

Хавбек американского «Орландо Сити» Луиш Нани, ранее выступавший за английский «Манчестер Юнайтед», назвал лучшего футболиста в истории, передает Sports Mole.

«Я видел много великих спортсменов. Цифры не лгут. Они говорят о том, что Криштиану Роналду — лучший игрок. Я выигрывал с ним много трофеев. Он является моим фаворитом», — сказал Нани.

В текущем сезоне Роналду провел 32 матча, забив 25 мячей, пишет gazeta.ru.

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