Португалия: Нани назвал Роналду лучшим игроком всех времен

Хавбек американского «Орландо Сити» Луиш Нани, ранее выступавший за английский «Манчестер Юнайтед», назвал лучшего футболиста в истории, передает Sports Mole.

«Я видел много великих спортсменов. Цифры не лгут. Они говорят о том, что Криштиану Роналду — лучший игрок. Я выигрывал с ним много трофеев. Он является моим фаворитом», — сказал Нани.

В текущем сезоне Роналду провел 32 матча, забив 25 мячей, пишет gazeta.ru.