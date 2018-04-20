Португалия: нападение на аптеку в Кашкайше

Пятница, 20 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: нападение на аптеку в Кашкайше

Информацию обнародовало Территориальное подразделение GNR Алкабидеше.

Двое несовершеннолетних, 17 и 14 лет, совершили нападение на аптеку в Алкабидеше, Кашкайш, «используя физическую силу».

Всего за два часа военнослужащим удалось установить местонахождение подозреваемых. Их личности - установлены.

Старшему, 17-летнему, парню было предписано обязательство не менять свое местожительство или не покидать место жительства более пяти дней без сообщения нового места жительства или места, где он может быть найден, а также выдано  уведомление явиться в суд Кашкайша.

Также властям удалось вернуть 260 евро, которые были украдены из аптеки.

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