Португалия: наркодилеры угрожают туристической отрасли Лиссабона
Туризм Лиссабона под угрозой. Уличные продавцы предлагают ничего не подозревающим туристам в центре Лиссабона “наркотики”.
По словам полиции они часто являются лавровым листом, мукой или молотым парацетамолом.
Местные жители в историческом районе Лиссабона Санта-Мария-майор говорят, что явление поддельных наркотиков становится все хуже. Оно беспокоит не только полицию, но и владельцев бизнеса. Последние боятся, что туристы могут начать держаться подальше от оживленного центра португальской столицы, пишет countryscanner.ru.
«Все в моих турах спрашивают, хотят ли они наркотики”, — сказал Мартен, бельгийский гид, работающий в Лиссабоне. — Некоторые просто смеются. Другим это совсем не нравится.”
Португалия уже давно пользуется популярностью благодаря своим пляжам, историческим местам и полям для гольфа. В последние годы она стала зависеть от туризма.