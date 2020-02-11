Португалия: наркодилеры угрожают туристической отрасли Лиссабона

Вторник, 11 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: наркодилеры угрожают туристической отрасли Лиссабона

Туризм Лиссабона под угрозой. Уличные продавцы предлагают ничего не подозревающим туристам в центре Лиссабона “наркотики”.

По словам полиции они часто являются лавровым листом, мукой или молотым парацетамолом.

Местные жители в историческом районе Лиссабона Санта-Мария-майор говорят, что явление поддельных наркотиков становится все хуже. Оно беспокоит не только полицию, но и владельцев бизнеса. Последние боятся, что туристы могут начать держаться подальше от оживленного центра португальской столицы, пишет countryscanner.ru.

«Все в моих турах спрашивают, хотят ли они наркотики”, — сказал Мартен, бельгийский гид, работающий в Лиссабоне. — Некоторые просто смеются. Другим это совсем не нравится.”

Португалия уже давно пользуется популярностью благодаря своим пляжам, историческим местам и полям для гольфа. В последние годы она стала зависеть от туризма.

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