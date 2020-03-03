Португалия: народные гуляния на Santos Populares закончатся раньше

Городские власти Лиссабона в этом году решили уменьшить количество дней и часов празднования Santos Populares. Согласно новым правилам, по средам уличные гуляния будут отменены, ранее они также были отменены по понедельникам и вторникам.



В остальные дни празднования будут ограничены по времени. Теперь они будут заканчиваться до полуночи. Исключением станет главный городской праздник Лиссабона Santo Antonio, который отмечается 13 июня. В этот день праздничные гуляния будут проводится до 4 часов. Вместе с этим, в правилах говорится, что громкая музыка допустима до 23 часов, а увеселительные заведения могут быть открытыми до часа ночи.



Также в муниципалитете планируют запретить использование одноразового пластика в дни празднования.