Португалия: народные гуляния на Santos Populares закончатся раньше

Вторник, 03 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: народные гуляния на Santos Populares закончатся раньше

Власти Лиссабона сократили количество часов и дней праздничных гуляний.

Городские власти Лиссабона в этом году решили уменьшить количество дней и часов празднования Santos Populares. Согласно новым правилам, по средам уличные гуляния будут отменены, ранее они также были отменены по понедельникам и вторникам.

В остальные дни празднования будут ограничены по времени. Теперь они будут заканчиваться до полуночи. Исключением станет главный городской праздник Лиссабона Santo Antonio, который отмечается 13 июня. В этот день праздничные гуляния будут проводится до 4 часов. Вместе с этим, в правилах говорится, что громкая музыка допустима до 23 часов, а увеселительные заведения могут быть открытыми до часа ночи.

Также в муниципалитете планируют запретить использование одноразового пластика в дни празднования.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)