Португалия: население центра Лиссабона тает из-за квартир для туристов

Четверг, 19 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: население центра Лиссабона тает из-за квартир для туристов

Администрация города обеспокоена стремительным ростом такого жилья.

Администрации районов, расположенных в историческом центре Лиссабона, жалуются на интернет-платформы для аренды квартир для туристов и обеспокоены стремительным ростом числа такого жилья. Об этом сообщает издание JornalI.

Центральные районы все больше «подстраиваются» под туристов, в результате традиционные кафе и рестораны заменяют заведения для гостей города, а число квартир для туристов растет. Так, в 2013 году в лиссабонском районе Santa Maria Maior было зарегистрировано 43 единицы alojamento local, а в этом году их число возросло до 4498. По словам главы приходского совета Мигеля Коэльо, район за последние годы потерял 20% местного населения. По данным статистики, на тысячу жителей Лиссабона приходится 33 квартиры, зарегистрированных на платформе Airbnb.

Сообщается, что накануне ряд европейских городов, таких как Амстердам, Барселона, Берлин и Париж, обратились в Европейский союз с просьбой ограничить возможности подобных платформ для аренды жилья.

Они заявили, что обеспокоены «взрывным ростом» этих платформ и опасаются, что дома, необходимые для проживания и работы в городе все чаще будут «считаться рынком туристической аренды».

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