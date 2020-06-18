Португалия: население страны увеличилось впервые за 10 лет

По данным Национального института статистики (INE), в прошлом году население Португалии впервые за десять лет показало рост (на 0,19%). Однако, не за счет увеличения числа португальцев, а из-за растущего числа иммигрантов, которые стали резидентами страны. Если бы не иммигранты, страна по расчетам потеряла бы 0,25% населения (около 25 тысяч человек).

До 31 декабря 2019 года численность населения в Португалии составляла 10 295 909 человек, что на 19 292 человека больше, чем в 2018 году.

Судя по статистике, население Португалии продолжает стареть. Большинству жителей страны сейчас больше 45 с половиной лет, что на 4,3 года больше чем в 2009 году. В континентальной части Португалии на 100 молодых людей в среднем приходится 163,2 пожилых.

Исключением стали лишь Азорские острова. Это единственный регион, где количество молодых людей больше, чем пожилых (97,2 пожилых человека на 100 молодых людей).