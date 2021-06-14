Португалия: население увеличилось, несмотря на Covid-19

Постоянное население Португалии в прошлом году увеличилось на 2343 человека по сравнению с предыдущим годом, достигнув 10 298 252 человек.

По оценке Национального института статистики (INE), положительное сальдо миграции в 2020 году компенсировало рост смертей, который усугубился из-за Covid-19.

За счет положительного сальдо миграции постоянное население страны увеличилось на 41 274 человека (против 44 506 человек в 2019 году). Этот рост «компенсировал отрицательное естественное сальдо», которое ухудшилось в 2020 году до сокращения на 38 931 человек, что больше, чем 25 214 человек, зарегистрированных в предыдущем году.

Отчет INE также коснулся других демографических тенденций в Португалии. Согласно опубликованным данным, «среднее количество детей на одну женщину детородного возраста в прошлом году снизилось до 1,4 ребенка, а средний возраст женщин при рождении ребенка составил 31,6 года, что на 1,8 года больше, чем в 2010 году», - указывают в институте. Средний возраст рождения первого ребенка составил 30,2 года, что на 2,1 года больше, чем в 2010 году.

INE также предупреждает, что население Португалии продолжает стариться. В настоящее время на каждые 100 молодых людей (от 0 до 14 лет) приходится 167 пожилых людей (старше 65 лет). В 2019 году на каждые 100 молодых людей в Португалии приходилось 163,2 пожилых человека.