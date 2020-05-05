Португалия: «НАША ПОБЕДА – МОЯ ИСТОРИЯ»
ОЦ «Первая Славянская школа» Ассоциации «МИР» предоставляет свою интернет - площадку для акции "НАША ПОБЕДА - МОЯ ИСТОРИЯ".
На ней будут размещаться фотографии участников Великой Отечественной войны, истории наших героических предков, которые на фронте и в тылу прилагали колоссальные усилия ради наступления праздника Победы.
К акции может присоединиться каждый, кому небезразлично сохранение памяти о подвиге нашего народа.
Для участия в акции необходимо прислать отцифрованную фотографию участника Великой Отечественной войны, небольшой рассказ о нем и 1-2 фотографии внуков или правнуков из современной жизни.
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