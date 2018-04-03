Португалия: насильственная преступность - снизилась
Опубликованы данные Ежегодного отчета о внутренней безопасности 2017 года (RASI 2017).
Согласно им, насильственная преступность сократилась на 8,7% по сравнению с 2016 годом.
В 2017 году общая преступность увеличилась на 3,3%, что, по словам министра внутренних дел Эдуарду Кабрита, «в корне объясняется эволюцией трех видов преступлений: фальшивомонетничество, преступность, связанная с лесными пожарами, и мошенничество».
Насильственная преступность - одна из составных частей общей структуры преступности, в которую входят деяния, связанные с физическим и психическим насилием над личностью или угрозой его применения.
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