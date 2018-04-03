Португалия: насильственная преступность - снизилась

Согласно им, насильственная преступность сократилась на 8,7% по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году общая преступность увеличилась на 3,3%, что, по словам министра внутренних дел Эдуарду Кабрита, «в корне объясняется эволюцией трех видов преступлений: фальшивомонетничество, преступность, связанная с лесными пожарами, и мошенничество».

Насильственная преступность - одна из составных частей общей структуры преступности, в которую входят деяния, связанные с физическим и психическим насилием над личностью или угрозой его применения.