Португалия: названо количество миллионеров в стране

Четверг, 24 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: названо количество миллионеров в стране

По прогнозам количество богачей в стране увеличится на 49%.

В Португалии насчитывается 174 тысячи жителей, чье состояние составляет или превышает миллион евро. Такие данные приводит банк Credit Suisse в докладе о мировом благосостоянии. По прогнозам издания, число миллионеров в стране возрастет на 49% в течение следуюих пяти лет и составит 174 тысячи человек.

«Ожидается, что в развитых странах, таких как Германия и Франция, число миллионеров вырастет в соответствии со средними показателями. В Канаде и Испании ожидается рост чуть выше среднего, в Японии и Португалии - намного выше среднего», - говорится в отчете.

Согласно исследованию, во всем мире в течение следующих пяти лет появится 16 млн новых миллионеров. По оценкам на 2024 год во всем мире будет 62 млн миллионеров. При этом 45% мировых богатств находится в руках 1% самых богатых жителей планеты.

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