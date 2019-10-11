Португалия: названо лучшее место для «тура в один город»

О победе Лиссабона в данной номинации было объявлено в ходе вручения престижной премии World Travel Awards, передает votpusk.ru.

Приз, врученный туристическому офису Turismo de Lisboa, признает Лиссабон лучшим направлением для короткого пребывания. Получение награды прокомментировал мэр португальской столицы Фернандо Медина: «Эта премия – заслуженная награда за усилия, предпринятые в последние годы в области обогащения культурного и гастрономического предложения».

Как напоминает портал Quotidien du Tourisme, премия World Travel Awards, созданная в 1993 году, выделяет лучших в туристической секторе на мировом уровне. Голосование проходит среди обычных потребителей и более чем 200 000 профессионалов отрасли из 160 стран.