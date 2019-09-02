Португалия: названы 10 самых дорогих улиц для покупки жилья

Понедельник, 02 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: названы 10 самых дорогих улиц для покупки жилья

Cемь из них находятся в Лиссабоне.

Портал Idealista назвал самые дорогие в стране улицы для приобретения жилья. Согласно исследованию, семь из них находятся в Лиссабоне, еще три расположены в Фару.

Самой дорогой оказалась улица Aldeamento Vilar do Golf в престижном районе города Алмансил в округе Фару. Как показало исследование, владельцы апартаментов в среднем просят за свою недвижимость три миллиона евро. На втором месте рейтинга находится улица Buenos Aires в богемном лиссабонском районе Эштрела. Недвижимость здесь в среднем стоит 2,7 млн евро. «Бронза» досталась Rua das Palmeiras в городе Кашкайш. Апартаменты в этом умиротворенном районе, окруженном садами, в среднем стоят 2,5 млн евро.

На четвертом месте находится Avenida Marginal в городе Фару, квартиры с видом на море здесь стоят 2,3 млн евро. Пятое место занимает улица Rodrigues Sampaio, в центре Лиссабона, здесь жилье стоит 2,3 млн евро. В список самых дорогих также попали улица Jasmim в Кашкайше, rua do Canavial в Фару, Urbanização Pine Cliffs в Албуфейре, Avenida da Venezuela и Avenida Dom Nuno Álvares Pereira в Кашкайше.

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