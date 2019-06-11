Португалия: названы 4 самых развитых региона страны

Согласно исследованию, проведенному национальным Институтом статистики (INE), регионы Лиссабона, Порту, Каваду и Авейру превысили средние показатели по стране, показав лучшие результаты среди 25 регионов.

Рейтинг основан на трех критериях: конкурентоспособность, доступ населения к социальным услугам и качество окружающей среды. Проанализировав эти критерии в совокупности, исследователи пришли к выводу, что только регионы Лиссабона, Порту, Каваду и Авейру превзошли среднероссийский индекс синтетического регионального развития (ISDR). При этом отмечается, что по качеству окружающей среды Авейру, Лиссабон и Порту не превышали средний показатель по стране, однако, продемонстрировали высокие показатели в конкурентоспособности и доступе населения к социальным услугам.