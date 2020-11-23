Португалия: названы даты нового чрезвычайного положения

Премьер-министр Антониу Кошта 21 ноября рассказал о новых мерах по продлению чрезвычайного положения.

Глава правительства подчеркнул, что объявленные меры включают серьезные ограничения передвижения и личной свободы.

Среди наиболее существенных ограничительных мер - запрет на передвижение между муниципалитетами в декабрьские праздники.

В заявлении Антониу Кошта также объявил о нескольких экономических программах поддержки.

Продление чрезвычайного положения вступает в силу в 00:00 вторника, через одну минуту после окончания текущего, и продлится до 23:59 8 декабря.

Основные правила:

- Обязательное использование маски на рабочем месте;

- Запрещение передвижения между муниципалитетами с 23:00 27 ноября до 5:00 2 декабря и с 23:00 4 декабря до 5:00 9 декабря;

- Приостановление учебной деятельности 30 ноября и 7 декабря;

- Госслужащие не работают 30 ноября и 7 декабря.

Португалия разделена на четыре зоны риска: чрезвычайно высокий риск, когда на 100 тысяч жителей приходится более 960 случаев заболевания Covid (47 округов); очень высокий риск, когда на 100 тысяч жителей приходится от 480 до 960 случаев (80 округов); высокий риск, когда на 100 тысяч жителей приходится от 240 до 480 случаев (86 округов); умеренный риск - до 240 случаев Covid на 100 тысяч жителей (65 округов).

Для каждой зоны риска вводится собственный набор запретов, которые становятся тем жестче, чем выше зона риска.

В числе мер экономической поддержки названы субсидии в объеме 1550 миллионов евро, отсрочка платежей в социальное обеспечение и НДС ежеквартально и некоторые другие льготы.