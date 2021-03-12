Португалия: названы этапы выхода из чрезвычайного положения
Португалия находится в заключении с 15 января, и почти два месяца спустя премьер-министр представил шаги для выхода из режима ЧП.
Основные правила
До Пасхи сохраняется общий карантин.
Запрет на передвижение между муниципалитетами до Пасхи: с 20 по 21 марта и с 26 марта по 5 апреля.
По возможности удаленная работа остается обязательной.
Часы работы торговых заведений: до 21:00 в будние дни; до 13:00 в выходные и праздничные дни (до 19:00 для продуктовой розницы).
С 15 марта можно открывать:
Ясли, дошкольные учреждения, школы 1 цикла (и ATL для тех же возрастов).
Церковные службы возвращаются с понедельника. Пасхальные шествия приостановлены.
Торговля у дверей магазинов, парикмахерские, мастерские маникюра и т. д .
Книжные магазины, библиотеки и архивы.
Торговля автомобилями и посредничество в сфере недвижимости.
С 5 апреля можно открывать:
Школы 2 и 3 циклов (и ATL для тех же возрастов).
Магазины до 200 квадратных метров с выходом на улицу.
Музеи, памятники, художественные галереи, дворцы и т. д.
Социальные объекты для инвалидов.
Ярмарки и непродовольственные рынки (по решению муниципалитета).
Уличные кафе (максимум четыре человека).
Занятия спортом с низким уровнем риска.
Физическая активность на открытом воздухе до четырех человек.
Тренажеры без групповых занятий.
С 19 апреля можно открывать:
Среднее и высшее образование.
Все магазины и торговые центры.
Рестораны, кафе и кондитерские (максимум четыре человека или шесть на террасе) до 22:00 (или до 13:00 по выходным и праздникам).
Кинотеатры, театры, зрительные залы.
Lojas de cidadão с персональным обслуживанием, но по предварительной записи.
Занятия спортом со средним уровнем риска.
Физическая активность на открытом воздухе до шести человек.
Мероприятия на открытом воздухе с ограниченной вместимостью.
Свадьбы и крещения с 25% вместимостью.
С 3 мая можно делать следующее:
Рестораны, кафе и кондитерские снова открыты без ограничения по времени (максимум шесть человек или десять на террасах).
Можно повторно открыть все тренажерные залы и заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе.
Все виды спорта могут быть возобновлены.
Крупные мероприятия на открытом воздухе.
Внутренние мероприятия с пониженной вместимостью (определяется министерством здравоохранения).
Свадьбы и крещения с 50% вместимостью.