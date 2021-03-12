Португалия: названы этапы выхода из чрезвычайного положения

Основные правила

До Пасхи сохраняется общий карантин.

Запрет на передвижение между муниципалитетами до Пасхи: с 20 по 21 марта и с 26 марта по 5 апреля.

По возможности удаленная работа остается обязательной.

Часы работы торговых заведений: до 21:00 в будние дни; до 13:00 в выходные и праздничные дни (до 19:00 для продуктовой розницы).

С 15 марта можно открывать:

Ясли, дошкольные учреждения, школы 1 цикла (и ATL для тех же возрастов).

Церковные службы возвращаются с понедельника. Пасхальные шествия приостановлены.

Торговля у дверей магазинов, парикмахерские, мастерские маникюра и т. д .

Книжные магазины, библиотеки и архивы.

Торговля автомобилями и посредничество в сфере недвижимости.

С 5 апреля можно открывать:

Школы 2 и 3 циклов (и ATL для тех же возрастов).

Магазины до 200 квадратных метров с выходом на улицу.

Музеи, памятники, художественные галереи, дворцы и т. д.

Социальные объекты для инвалидов.

Ярмарки и непродовольственные рынки (по решению муниципалитета).

Уличные кафе (максимум четыре человека).

Занятия спортом с низким уровнем риска.

Физическая активность на открытом воздухе до четырех человек.

Тренажеры без групповых занятий.

С 19 апреля можно открывать:

Среднее и высшее образование.

Все магазины и торговые центры.

Рестораны, кафе и кондитерские (максимум четыре человека или шесть на террасе) до 22:00 (или до 13:00 по выходным и праздникам).

Кинотеатры, театры, зрительные залы.

Lojas de cidadão с персональным обслуживанием, но по предварительной записи.

Занятия спортом со средним уровнем риска.

Физическая активность на открытом воздухе до шести человек.

Мероприятия на открытом воздухе с ограниченной вместимостью.

Свадьбы и крещения с 25% вместимостью.

С 3 мая можно делать следующее:

Рестораны, кафе и кондитерские снова открыты без ограничения по времени (максимум шесть человек или десять на террасах).

Можно повторно открыть все тренажерные залы и заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе.

Все виды спорта могут быть возобновлены.

Крупные мероприятия на открытом воздухе.

Внутренние мероприятия с пониженной вместимостью (определяется министерством здравоохранения).

Свадьбы и крещения с 50% вместимостью.