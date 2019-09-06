Португалия: названы главные причины появления болезней сердца

Пятница, 06 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: названы главные причины появления болезней сердца

Португальские ученые в поисках причин, вызывающих болезни сердца и сосудов, исследовали фактор наследственности, а также влияние образа жизни.

В исследовании ученых приняли участие более тысячи добровольцев. У 555 человек имелась ишемическая болезнь сердца, а 520 человек были здоровы и составили контрольную группу. Эксперты проанализировали генетическую предрасположенность и наличие факторов риска — курения, малоподвижности, диабета, повышенного уровня холестерина и давления.

В результате выяснилось, что в группе добровольцев с больным сердцем было более значительным влияние генетики, но также при этом более 73% из них имели вредные привычки.

Ученые пришли к выводу, что если человек подвержен факторам риска, то роль генетики оказывается уже несущественной. По их мнению, людям с плохой наследственностью особенно важно вести здоровый образ жизни, пишет news.ru.

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