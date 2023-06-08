Португалия: названы крупнейшие загрязнители в стране

Согласно отчетам ассоциации экологов, 10 крупнейших загрязнителей увеличили свои выбросы парниковых газов (ПГ) на 18% в 2022 году.

В балансе эволюции с 2021 по 2022 год ассоциация подчеркивает «значительное увеличение выбросов от некоторых тепловых электростанций, работающих на ископаемом природном газе, для производства электроэнергии и выбросов, связанных с воздушным транспортом (связанных с ТАР), наряду с увеличением переработки ископаемого топлива».

Нефтеперерабатывающий завод Petrogal Sines второй год подряд является самым загрязняющим предприятием, выбросы которого увеличились на 16%, при этом его 2,7 миллиона тонн составляют 5% от общего объема официальных выбросов Португалии в 2021 году.

Ассоциация утверждает, что выбросы в Синише частично отражают поглощение НПЗ производства в Матозиньюше, которое закрылось.

«Galp продолжает оставаться компанией, занимающейся разведкой и добычей ископаемого топлива, и ее инвестиции более чем в два раза направлены на них по сравнению с инвестициями в возобновляемые источники энергии», - предупреждает ассоциация.

В коммюнике также отмечается, что нефтеперерабатывающий сектор, производство электроэнергии путем сжигания ископаемого природного газа, производство цемента, воздушный транспорт и производство олефинов (углеводородов) завершают «десятку» крупнейших загрязнителей в стране.

Помимо нефтеперерабатывающего завода в Синише, в список, составленный Zero, входит парогазовая установка Elecgás - Pego, выбросы которой на 48% больше, чем в 2021 году, а на третьем месте - парогазовая установка Turbogás - Outeiro, выбросы которой не увеличились.

Далее следует EDP - ТЭЦ Рибатежу с выбросами на 51% больше, Cimpor - Производственный центр Аландра с выбросами на 28% больше, а на шестом месте идет TAP, выбросы которого увеличились на 91% по сравнению с 2021 годом.

Всего 10 самых загрязняющих предприятий страны выбросили в 2022 году более 12 миллионов тонн углекислого газа (12 0971 176), тогда как в 2021 году было лишь 10,2 миллиона, что представляет собой увеличение на 18%.