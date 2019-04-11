Португалия: названы лучшие города для бизнеса

Города на севере Португалии оказались самыми привлекательными для ведения бизнеса. Рейтинги лучших мест для бизнеса и для посещения составила компания «Portugal City Brand Ranking».

В пятерку лучших городов для ведения бизнеса предсказуемо входит Лиссабон, Порту, Брага, Коимбра и Кашкайш. Однако, в этом году значительный рост в ежегодном рейтинге показали северные города - Барселуш и Матозиньюш. Они поднялись сразу на 6-7 позиций и заняли места в рейтинге из 25 лучших городов. Бизнес-климат при этом ощутимо ухудшился на Фуншале (минус 6 позиций), в Албуфейре (мину 5) и Визеу (минус 8 позиций).

Лучшими городами для посещения по-прежнему остаются Лиссабон, Порту и Фуншал. Четвертое место в этом году занял Назаре. Также в рейтинге самых привлекательных для посещения мест улучшил свои позиции Лоуле (плюс 8 позиций) и Виана-ду-Каштелу (плюс 4 позиции).