Португалия: названы лучшие работодатели 2021 года
В оценке учитывались 200 практик управления человеческими ресурсами.
Все больше и больше компаний стремятся разработать и реализовать инициативы, которые приносят своим сотрудникам профессиональное удовлетворение. Об этом свидетельствует удвоение количества компаний, получивших сертификат Top Employers 2021 в Португалии. В стране 21 компания, которая считается лучшим работодателем в 2021 году, что на 50% больше, чем в 2020 году.
«Несмотря на этот неспокойный контекст и огромные проблемы, ведущие работодатели по-прежнему сосредоточены на улучшении своих методов управления людьми. Эти организации внесли свой вклад, даже в такой нестабильной ситуации, в улучшение мира труда », - говорит Мариза Мартинш, менеджер по развитию бизнеса в Европе в Top Employers Institute.
Почти 1700 организаций в 120 странах, где присутствует Top Employers Institute, должны были соответствовать критериям исследования передовой практики управления персоналом, которые применяются во всех странах и учитывают лучшие практики управления людьми. Эта методология оценивает 200 практик управления человеческими ресурсами в 20 структурных областях управления людьми, таких как лидерство, управление изменениями, приобретение талантов, обучение, участие, признание, разнообразие и включение .
Познакомьтесь с 21 компанией в Португалии, которые прошли проверку и признана Top Employers 2021:
Angelini Pharma
AstraZeneca
Bankinter
BNP Paribas Personal Finance
DHL Parcel
DHL Supply Chain
EDP
EDP Renováveis
Huawei
JTI
Novartis
Olympus
PepsiCo
Randstad
Saint-Gobain
SAP
Sandoz
Servier
SCANIA
Takeda
Whitestar Asset Solutions
Тенденции 2021 года: благополучие, технологии, разнообразие и мониторинг. Также велика важность здоровья и благополучия, которые компании считают приоритетными. Не только в отношении пандемии, но и с точки зрения психического здоровья и эмоционального баланса сотрудников.
Среди мировых тенденций в области человеческих ресурсов также выделяются важность получения частых отзывов об эффективности сотрудников, чтобы управлять производительностью и развитием компетенций с точки зрения лидера.