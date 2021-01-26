Португалия: названы лучшие работодатели 2021 года

Все больше и больше компаний стремятся разработать и реализовать инициативы, которые приносят своим сотрудникам профессиональное удовлетворение. Об этом свидетельствует удвоение количества компаний, получивших сертификат Top Employers 2021 в Португалии. В стране 21 компания, которая считается лучшим работодателем в 2021 году, что на 50% больше, чем в 2020 году.

«Несмотря на этот неспокойный контекст и огромные проблемы, ведущие работодатели по-прежнему сосредоточены на улучшении своих методов управления людьми. Эти организации внесли свой вклад, даже в такой нестабильной ситуации, в улучшение мира труда », - говорит Мариза Мартинш, менеджер по развитию бизнеса в Европе в Top Employers Institute.

Почти 1700 организаций в 120 странах, где присутствует Top Employers Institute, должны были соответствовать критериям исследования передовой практики управления персоналом, которые применяются во всех странах и учитывают лучшие практики управления людьми. Эта методология оценивает 200 практик управления человеческими ресурсами в 20 структурных областях управления людьми, таких как лидерство, управление изменениями, приобретение талантов, обучение, участие, признание, разнообразие и включение .

Познакомьтесь с 21 компанией в Португалии, которые прошли проверку и признана Top Employers 2021:

Angelini Pharma

AstraZeneca

Bankinter

BNP Paribas Personal Finance

DHL Parcel

DHL Supply Chain

EDP

EDP Renováveis

Huawei

JTI

Novartis

Olympus

PepsiCo

Randstad

Saint-Gobain

SAP

Sandoz

Servier

SCANIA

Takeda

Whitestar Asset Solutions

Тенденции 2021 года: благополучие, технологии, разнообразие и мониторинг. Также велика важность здоровья и благополучия, которые компании считают приоритетными. Не только в отношении пандемии, но и с точки зрения психического здоровья и эмоционального баланса сотрудников.

Среди мировых тенденций в области человеческих ресурсов также выделяются важность получения частых отзывов об эффективности сотрудников, чтобы управлять производительностью и развитием компетенций с точки зрения лидера.