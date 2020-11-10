Португалия: НДС на электроэнергию

«Во всех договорах, подпадающих под обычное низкое напряжение (Baixa Tensão Normal, BTN) до зафрахтованной мощности 6,9 кВА (лимит, при котором возможен социальный тариф на энергию), к потреблению в объеме до 100 кВтч (в течение 30-дневного периода) применяется промежуточная ставка НДС 13%, а к остальному потреблению - обычная ставка 23%».

Для многодетных семей (за таковые принимаются семьи с пятью и более членами) «объем потребления с целью применения ставки НДС 13% увеличивается на 50% (т.е. до 150 кВтч)».

По оценкам правительства, снижение НДС на потребление электроэнергии до первых 100 кВтч позволит семьям до четырех человек сэкономить 18 евро в год, а многодетным семьям - в среднем 27 евро.

Как заявил министр финансов Жоау Леау, «мера вступит в силу с 1 декабря 2020 г., но, по техническим причинам, в части, касающейся 50%-ного увеличения для многодетных семей - лишь с 1 марта 2021 г.».

Чиновник пояснил, что мера распространяется как на регулируемый, так и на либерализованный рынок электроэнергии.

Как говорится в заявлении Совета министров, «предполагаемая общая стоимость мер составит 150 млн евро и охватит около 5,2 миллиона контрактов (86% потребителей низкого напряжения)».