Португалия не достигла цели по городским отходам

В 2020 году Португалия не достигла ни одной цели, поставленной в Стратегическом плане по утилизации городских отходов (PERSU 2020), говорится в годовом отчете о городских отходах за последний год, опубликованном Агентством по окружающей среде Португалии (APA).

В 2020 году, указывается в документе, португальцы произвели больше отходов, эти отходы отправились на свалки, и они даже не приблизились к целям утилизации.

Заявив, что ни одна из целей не была достигнута, APA подчеркивает, что невыполнение целей, «в частности, цели подготовки к повторному использованию и переработке, требует от Португалии еще больших усилий для достижения новых и амбициозных целей, определенных Европейским союзом. Новая директива ЕС по отходам недавно перенесена в национальное законодательство».

Стратегический план по городским отходам (PERSU) 2020 устанавливает цели, в частности, по удалению отходов на свалках, подготовке к повторному использованию и переработке городских отходов, переработке упаковки и сокращению количества пластика.

В отчете, опубликованном на официальном сайте APA, напоминается, что прошлый год был нетипичным из-за пандемии Covid-19. Но количество городских отходов составило 5,2 миллиона тонн, что соответствует показателю 2019 года.

В прошлом году из общего количества отходов в континентальной Португалии 41% отправился на свалки, 21% - на механическую и биологическую очистку, 19% - на создание энергии , 12% - на создание материалов, 5% - на механическую очистку и 2% - на восстановление органических веществ.