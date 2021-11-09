Португалия не достигла цели по городским отходам

Вторник, 09 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия не достигла цели по городским отходам

Согласно отчету Португальского агентства по окружающей среде, каждый португалец произвел 512 кг отходов, что выше среднего показателя по Европе. 

В 2020 году Португалия не достигла ни одной цели, поставленной в Стратегическом плане по утилизации городских отходов (PERSU 2020), говорится в годовом отчете о городских отходах за последний год, опубликованном Агентством по окружающей среде Португалии (APA).

В 2020 году, указывается в документе, португальцы произвели больше отходов, эти отходы отправились на свалки, и они даже не приблизились к целям утилизации.

Заявив, что ни одна из целей не была достигнута, APA подчеркивает, что невыполнение целей, «в частности, цели подготовки к повторному использованию и переработке, требует от Португалии еще больших усилий для достижения новых и амбициозных целей, определенных Европейским союзом. Новая директива ЕС по отходам недавно перенесена в национальное законодательство».

Стратегический план по городским отходам (PERSU) 2020 устанавливает цели, в частности, по удалению отходов на свалках, подготовке к повторному использованию и переработке городских отходов, переработке упаковки и сокращению количества пластика.

В отчете, опубликованном на официальном сайте APA, напоминается, что прошлый год был нетипичным из-за пандемии Covid-19. Но количество городских отходов составило 5,2 миллиона тонн, что соответствует показателю 2019 года.

В прошлом году из общего количества отходов в континентальной Португалии 41% отправился на свалки, 21% - на механическую и биологическую очистку, 19% - на создание энергии , 12% - на создание материалов, 5% - на механическую очистку и 2% - на восстановление органических веществ.

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