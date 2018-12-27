Португалия: не хотят работать за 600 евро

Так, забастовка работников налоговой службы, которая продлится до 31 декабря 2018 г., затронула «большинство» отделений налоговой инспекции («Финансов») и таможенных департаментов, приведя к закрытию одних учреждений или функционированию с меньшим числом сотрудников - других.

«В целом, от Виана-де-Каштелу до Алгарве, присоединение к забастовке очень высоким: подавляющее большинство учреждений закрыты, а в тех, что открыты - очень мало персонала», - заявил президент работников налоговой службы (STI) Паулу Ралья.

Причина акции протеста, которая продлится шесть дней - «недовольство налоговых чиновников по поводу задержки переговоров о карьере с правительством».

Забастовка также повлияла на таможенное оформление товаров и возврат НДС за пределами Шенгенской зоны (tax free), поскольку «нет сотрудников, которые могли бы произвести такой возврат».

В свою очередь, в среду, 26 декабря, административный персонал (funcionários administrativos) Службы по делам иностранцев и границ (SEF) начал трехдневную забастовку, протестуя против нехватки персонала в документальной службе. Также профсоюз должностных лиц Службы по делам иностранцев и границ (SinSEF) критикует низкую зарплату работников в этот отделе, составляющую в среднем 600 евро чистыми. По предварительным данным SinSEF, в первый день проведения к акции протеста примкнули 80% работников документальной службы. Данные сотрудники отвечают за анализ документов; в частности, они занимаются «золотыми визами, воссоединением семьи, производят анализ того, кто может или не должен приехать в Португалию, и пр.

«Они несут огромную ответственность, но средняя чистая зарплата составляет 600 евро. С таким же успехом они могут пойти в районную поликлинику, чтобы раздавать талончики пациентам, потому что там они будут зарабатывать точно столько же», - заявила представитель SinSEF Мануэла Низа.

Согласно SinSEF, «забастовка сильно отразилась на обслуживании посетителей». К примеру, у дверей службы SEF на Проспекте Антониу Аугушту Агияра в Лиссабоне выстраивались огромные очереди, прием многих посетителей был перенесен, а процессы - приостановлены.

Напомним, что 21 декабря администрация SEF заявила, что «забастовка не повлияет на пограничный контроль, поскольку она не затронет сотрудников SEF, выполняющим прямые функции на пограничном контроле». Поэтому «сбоев» при въезде и выезде из Португалии не ожидается.