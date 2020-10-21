Португалия «не коррумпированная страна», но безнаказанности не будет

Среда, 21 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия «не коррумпированная страна», но безнаказанности не будет

Директор судебной полиции (PJ) пообещал усилить борьбу с коррупцией и другими преступлениями.

При этом Луиш Невеш подчеркнул, что Португалия «не коррумпированная страна», и национальные учреждения не берут взятки. Коррумпированы конкретные люди, и они не останутся безнаказанными.

С такой речью Луиш Невеш выступил на торжественном праздновании 75- летия Polícia Judiciária. На церемонии Луиш Невеш был награжден орденом Инфанте Д. Энрике.

Директор PJ подчеркнул ценности «честности, беспристрастности, отваги и серьезности», которыми руководствуются силы полиции, и указал на опасности международного уровня, включая «терроризм, рост популизма и языка вражды».

На фото: Луиш Невеш

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