Португалия: не оставляйте ключи в почтовых ящиках!

Суббота, 19 Май 2018 Португалия Португалия

Португалия: не оставляйте ключи в почтовых ящиках!

Успешную операцию провело подразделение Уголовного розыска Территориального управления Виана-ду-Каштелу.

Как говорится в заявлении GNR, «в результате удалось вернуть золотые изделия, которые были украдены в нескольких домах».

«В рамках расследования двух краж в жилых домах, начавшегося в марте с.г., в районе Понте-де-Лима, Виана-ду-Каштелу, удалось установить личность 51-летней женщины и вернуть десять пар серег, шесть подвесок и четыре золотые цепочки; по оценкам, сумма похищенного составила около 20 тыс. евро», - отметили в GNR.

По данным полиции, «женщина проникала в дома с помощью копий ключей, которые, как она утверждает, ей удалось заполучить, поскольку владельцы оставляли ключи от своих жилищ в почтовом ящике, чтобы позволить доступ в них домработницам».

Задержанная признана обвиняемой и ожидает суда, находясь под подписке о невыезде.

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