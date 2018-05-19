Португалия: не оставляйте ключи в почтовых ящиках!

Как говорится в заявлении GNR, «в результате удалось вернуть золотые изделия, которые были украдены в нескольких домах».

«В рамках расследования двух краж в жилых домах, начавшегося в марте с.г., в районе Понте-де-Лима, Виана-ду-Каштелу, удалось установить личность 51-летней женщины и вернуть десять пар серег, шесть подвесок и четыре золотые цепочки; по оценкам, сумма похищенного составила около 20 тыс. евро», - отметили в GNR.

По данным полиции, «женщина проникала в дома с помощью копий ключей, которые, как она утверждает, ей удалось заполучить, поскольку владельцы оставляли ключи от своих жилищ в почтовом ящике, чтобы позволить доступ в них домработницам».

Задержанная признана обвиняемой и ожидает суда, находясь под подписке о невыезде.