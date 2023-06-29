Португалия не соответствует требованиям по качеству воздуха

Суд Европейского Союза (ТJEU) постановил, что Португалия с 1 января 2010 г. не соблюдает Директиву о качестве атмосферного воздуха в Европе, превысив годовое предельное значение диоксида азота (NO2) в районах Лиссабона, Севера, Порту-Литорал и пространстве между Дору и Минью.

В районе Северного Лиссабона годовое предельное значение никогда не соблюдалось. В районе Порту-Литораль уровень держался только в 2013 и 2020 годах, а в районе между Дору и Минью - в 2011 и 2012 годах.

Директива определяет, что если предельное значение уровней загрязняющих веществ в атмосферном воздухе превышено в какой-либо области, государства ЕС должны обеспечить составление планов качества воздуха для этой области, чтобы соответствовать предельному значению, установленному в директиве.

Еврокомиссия также утверждает, что португальские власти не приняли и не осуществили всех надлежащих и необходимых мер для обеспечения того, чтобы период превышения годового предельного значения NO2 был как можно короче в трех рассматриваемых зонах.

За последние несколько лет Комиссия несколько раз уведомляла Португалию о соблюдении этих обязательств. Португалия ответила, упомянув о некоторых мерах, принятых и находящихся в процессе принятия.